Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, после зимней паузы «Спартак» успел провести в РПЛ три матча, не сумев отметиться в них забитыми мячами.

«Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник. Если он есть, то вполне возможно. А если его нет, тогда смысл? Ощущение, что «Спартак» забуксовал и нет прогресса», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На сегодняшний день «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 21 проведённом матче.