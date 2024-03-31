Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»

31 Марта 2024 • 16:35 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин готов работать в топ-клубе РПЛ.

«Карпин – очень хороший тренер, он способен тренировать любой российский топ-клуб. Не понимаю, почему пока этого не происходит», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. На сегодняшний день южане, набравшие 30 очков в 21 матче, занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что ранее специалист возглавлял такие команды, как «Спартак», «Торпедо» (Армавир) и испанскую «Мальорку».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Франко Камоцци ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
14:08
Песьяков: «Было бы шикарно завершить карьеру в «Ростове»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.04 3.50 3.40
Видео
75 мин
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2
0
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
17:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил на вопрос об игре «Спартака» без Промеса эксклюзив
17:14 · Россия. Премьер-лига
Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Ахматом»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Чемпионская интрига в РПЛ жива» эксклюзив
16:59 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Оренбург» - одна из лучших команд по подбору игроков»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» не играл по нулям почти четыре года
16:50 · Россия. Премьер-лига
Салихова знает, где надо искать проблемы «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» быстро повёл, растерзав оборону «Ахмата»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера указал на проблему «Спартака» 1
16:35 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на слова Абаскаля о божьей помощи
16:22 · Россия. Премьер-лига
Кириченко ведёт переговоры с «Текстильщиком» эксклюзив
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Команды вроде «Ахмата» наиболее опасные»
Все новости
Рекомендуем