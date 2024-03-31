Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин готов работать в топ-клубе РПЛ.

«Карпин – очень хороший тренер, он способен тренировать любой российский топ-клуб. Не понимаю, почему пока этого не происходит», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. На сегодняшний день южане, набравшие 30 очков в 21 матче, занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что ранее специалист возглавлял такие команды, как «Спартак», «Торпедо» (Армавир) и испанскую «Мальорку».