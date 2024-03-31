Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Давайте про состояние команды для начала вас спросим. Как «Ахмат» подошел к этой игре? Длинная была пауза.

- Да, наверное, только игра покажет, в каком состоянии. А так на первый взгляд, состояние неплохое. Во всяком случае визуально мы сделали определенный тренировочный процесс. Игра покажет, в каком мы состоянии, но так в целом такая готовность боевая ощущается.

- Уже посмотрели наверняка поле. Как вам состояние газона на «Ак Барс Арене»?

- Я не выхожу на поле, так, у ребят спросил. Какую-то амуницию готовят. Так, в целом, по-моему, неплохо.

- Если говорить про эту игру, чего ждать от «Рубина»? Наверняка готовились, разбирали. Что этот соперник сейчас в весенней части из себя представляет? «Рубин» после зимней паузы, наверное, другой?

- Чего ждать от «Рубина», это надо спрашивать у Рахимова. Понятно, что мы разбирали соперника, мы какие-то вещи отрабатывали. Но в любом случае нам нужно быть готовыми к тому, что что-то может быть изменено.

- Если посмотреть на турнирную таблицу, можно предположить, что на «Ахмат» уже есть давление в связи с близостью зоны стыков. Ощущается это?

- Да вы знаете, давление есть на каждого игрока в каждом туре в любой команде. Потому что каждый тур нужно показывать свой класс, свое мастерство, решать свои задачи и добиваться цели, которые стоят перед командой. У нас нет давления. У нас есть рабочее состояние. Безусловно, я уверен, что мы готовы к этой игре, мы понимаем, за что мы играем. Я считаю, что нас ждет очень и очень непростой матч.