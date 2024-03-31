Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»

31 Марта 2024 • 16:29 Комментировать
Рубин
2:0
Ахмат
1 2.25 X 3.30 2 3.50
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Давайте про состояние команды для начала вас спросим. Как «Ахмат» подошел к этой игре? Длинная была пауза.

- Да, наверное, только игра покажет, в каком состоянии. А так на первый взгляд, состояние неплохое. Во всяком случае визуально мы сделали определенный тренировочный процесс. Игра покажет, в каком мы состоянии, но так в целом такая готовность боевая ощущается.

- Уже посмотрели наверняка поле. Как вам состояние газона на «Ак Барс Арене»?

- Я не выхожу на поле, так, у ребят спросил. Какую-то амуницию готовят. Так, в целом, по-моему, неплохо.

- Если говорить про эту игру, чего ждать от «Рубина»? Наверняка готовились, разбирали. Что этот соперник сейчас в весенней части из себя представляет? «Рубин» после зимней паузы, наверное, другой?

- Чего ждать от «Рубина», это надо спрашивать у Рахимова. Понятно, что мы разбирали соперника, мы какие-то вещи отрабатывали. Но в любом случае нам нужно быть готовыми к тому, что что-то может быть изменено.

- Если посмотреть на турнирную таблицу, можно предположить, что на «Ахмат» уже есть давление в связи с близостью зоны стыков. Ощущается это?

- Да вы знаете, давление есть на каждого игрока в каждом туре в любой команде. Потому что каждый тур нужно показывать свой класс, свое мастерство, решать свои задачи и добиваться цели, которые стоят перед командой. У нас нет давления. У нас есть рабочее состояние. Безусловно, я уверен, что мы готовы к этой игре, мы понимаем, за что мы играем. Я считаю, что нас ждет очень и очень непростой  матч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
16:49
«Рубин» быстро повёл, растерзав оборону «Ахмата»
16:29
Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»
16:22
Рахимов: «Команды вроде «Ахмата» наиболее опасные»
16:00
«Рубин» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
02:09
Рубин - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Марта
21:51
Ставка и прогноз на матч Рубин — Ахмат чемпионата России — 31 марта 2024
17:23
Прогноз и ставка на точный счёт матча Рубин — Ахмат РПЛ — 31 марта 2024
28 Марта
23:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Рубин – Ахмат чемпионата России – 31 марта 2024
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
27 Марта
19:29
Рахимов: «Нас ждёт очень тяжёлый матч с «Ахматом»
11:24
Челикович: «Я не собираюсь никуда уезжать из России»
26 Марта
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
20:53
Игрок «Рубина» Вада — о морозах в Казани: «Я такого никогда в жизни не испытывал»
24 Марта
19:44
Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»
21 Марта
19:56
Пейчинович – о Слуцком: «Вылет с «Рубином» из РПЛ с таким бюджетом – позор»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.04 3.50 3.40
Видео
75 мин
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2
0
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
17:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил на вопрос об игре «Спартака» без Промеса эксклюзив
17:14 · Россия. Премьер-лига
Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Ахматом»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Чемпионская интрига в РПЛ жива» эксклюзив
16:59 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Оренбург» - одна из лучших команд по подбору игроков»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» не играл по нулям почти четыре года
16:50 · Россия. Премьер-лига
Салихова знает, где надо искать проблемы «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» быстро повёл, растерзав оборону «Ахмата»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера указал на проблему «Спартака» 1
16:35 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на слова Абаскаля о божьей помощи
16:22 · Россия. Премьер-лига
Кириченко ведёт переговоры с «Текстильщиком» эксклюзив
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Команды вроде «Ахмата» наиболее опасные»
Все новости
Рекомендуем