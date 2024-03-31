Аршавин отреагировал на слова Абаскаля о божьей помощи

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», высказался о словах рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля. Перед субботней игрой Премьер-лиги против «Урала» (ничья 0:0) Абаскаль заявил, что с выбором стартового состава ему помогает бог.

«Абаскалю помогает бог? Он всем нам помогает. «Зенит» тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и на текущий момент, хотя в воскресенье обойти их может «Краснодар» при своей победе над «Локомотивом».