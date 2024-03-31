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Кириченко ведёт переговоры с «Текстильщиком» эксклюзив

31 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», бывший тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко ведёт переговоры с ивановским «Текстильщиком».

В настоящий момент клуб из Иваново выступает во Второй лиге, где сейчас занимает пятое место в своей группе, набрав шесть очков в четырёх проведённых матчах.

Отметим, что ранее Кириченко также работал в иранском «Тракторе», «Уфе» и «Ростове».

В период своей игровой карьеры Кириченко выступал за ЦСКА, в составе которого сумел стать чемпионом России в 2003 году, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны. Сейчас российскому специалисту 47 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Дмитрий Кириченко
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