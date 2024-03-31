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Мор — о словах Абаскаля про Бога: «Мне кажется, это защитная реакция»

31 Марта 2024 • 16:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал слова главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» заявил, что в выборе стартового состава ему помогает Бог.

«Мне кажется, это некая защитная реакция. Понятно, что тренер «Спартака» сказал это больше в шутку. Он в такой тяжёлый момент старается быть дерзким. Чем-то напомнил мне Валерия Карпина в этом смысле», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Также эксперт признался, что уже не верит в успех испанского специалиста на посту наставника «Спартака».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 32 очка в 21 проведённом матче, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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