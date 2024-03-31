Деменко: «Спартак» просто не может забить»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

Отметим, что прошедшая игра стала для «Спартака» третьей подряд в чемпионате России без забитых голов. По мнению Деменко, у «Спартака» получается создавать голевые моменты, однако команде не хватает реализации.

«По факту, просто «Спартак» не может забить. Не сказал бы, что он плохо играл, но без голов. И три таких игры оставляют вопросы», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, сумев набрать 32 очка.