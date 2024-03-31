Парфёнов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет попасть в тройку призёров

Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов оценил перспективы «Спартака» в борьбе за попадание в тройку призёров по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 21 проведённого матча «красно-белые» расположились на пятом месте в турнирной таблице, отстав от третьего «Динамо» на шесть очков.

«Команда может за тройку зацепиться, только если выдаст победную серию. С «Зенитом» достаточно надёжно и организованно сыграли. А потом там очки потеряли, сям потеряли», — приводит слова Парфёнова Bobsoccer.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 7 апреля против «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.