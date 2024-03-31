Парфёнов: «В матче с «Уралом» «Спартаку» не хватило давления в штрафной площади»

Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов поделился мнением об игре «Спартака» в весенней части текущего сезона.

Напомним, в первых трёх матчах РПЛ после зимней паузы (против «Зенита», «Факела» и «Урала») «красно-белые» не смогли забить ни разу.

По мнению Парфёнова, в матче с «Уралом» спартаковцы не оказывали должного давления в штрафной площади соперника.

«Игроки старались, но, мне кажется, что было мало давления непосредственно в штрафной площади. «Урал» не так уж часто позволял «Спартаку» атаковать с близкой дистанции», — цитирует Парфёнова Bobsoccer.ru.

В 21 проведённом матче «Спартак» набрал 32 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующей тройки «красно-белые» отстают на шесть баллов.