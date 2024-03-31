Известный российский специалист Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (1:1).

«Шансов на победу в РПЛ больше у «Зенита». У команды очень высокий потенциал, но всё равно даже лидер иногда оступается. Матч с «Крыльями Советов» показал, что у «Зенита» нет академичности и желания играть спокойно, переигрывать за счёт класса. Ничья получилась из-за достаточно эмоциональных действий игроков «Зенита». Питерцы играли с энтузиазмом, в конце начали спорить с судьями. Это показывает, что клуб играет с большой отдачей, но не с холодной головой», — сказал Гаджиев.

На сегодняшний день «Зенит», набравший 41 очко в 21 проведённом матче, возглавляет турнирную таблицу. «Крылья Советов», в свою очередь, располагаются на седьмой строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на 11 баллов.