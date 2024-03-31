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Песьяков: «Было бы шикарно завершить карьеру в «Ростове»

31 Марта 2024 • 14:08 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков сообщил, что хотел бы завершить игровую карьеру в своём нынешнем клубе.

Напомним, действующий контракт 35-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до середины текущего года.

По словам Песьякова, он был бы счастлив продлить соглашение, но на данный момент переговоры об этом не ведутся.

«Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

За «Ростов» Песьяков выступает с 2017 года. В текущем сезоне опытный вратарь провёл в составе южан 21 матч, пропустил 30 голов и в шести встречах оставил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков

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