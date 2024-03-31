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Агент из ОАЭ рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме эксклюзив

31 Марта 2024 • 14:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об условиях содержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который сейчас находится под арестом.

«Нидерландские журналисты немного преувеличили, в одной камере действительно могут находиться около 20 заключённых, но она поделена на секторы, в которых находятся не более четырёх человек. И, конечно, неправда, что в тюрьме почти нет охраны, с этим в ОАЭ очень строго. Что же касается экстрадиции, то думаю после окончания Рамадана (10 апреля) этот процесс может ускориться, сейчас бюрократия в ОАЭ работает медленно», — сказал Анухи.

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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Спартак Москва Квинси Промес Хамад Анухи ещё теги

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