Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «Спартак» и ЦСКА потеряли очки в матчах 22-го тура Российской премьер-лиги.

- Вчера ЦСКА упустил победу в матче с «Сочи». В чём дело?

- Проблема ЦСКА в психологии. В команде много неопытных молодых футболистов. Они не всегда могут сыграть прагматично, когда это необходимо сделать. Поведя в счёте 2:0, нужно было просто больше контролировать мяч и не расставаться с ним так легко.

- А «Спартак» без Промеса не обыграл «Урал». Неужели Квинси незаменим?

- Конечно, на сегодня он не такой незаменимый. Но ещё год назад он был реальной сильной. В последнее время он уже не определял игру команды. Да, хороший исполнитель, но «Спартак» не должен зависеть от одного игрока.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая пятый «Спартак» на одно очко.