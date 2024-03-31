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Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака» эксклюзив

31 Марта 2024 • 14:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
07.04 14:00

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «Спартак» и ЦСКА потеряли очки в матчах 22-го тура Российской премьер-лиги.

- Вчера ЦСКА упустил победу в матче с «Сочи». В чём дело?

- Проблема ЦСКА в психологии. В команде много неопытных молодых футболистов. Они не всегда могут сыграть прагматично, когда это необходимо сделать. Поведя в счёте 2:0, нужно было просто больше контролировать мяч и не расставаться с ним так легко.

- А «Спартак» без Промеса не обыграл «Урал». Неужели Квинси незаменим?

- Конечно, на сегодня он не такой незаменимый. Но ещё год назад он был реальной сильной. В последнее время он уже не определял игру команды. Да, хороший исполнитель, но «Спартак» не должен зависеть от одного игрока.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая пятый «Спартак» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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