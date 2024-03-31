«Матч ТВ» может перестать показывать игры Лиги чемпионов

Вероятно, начиная с сезона-2024/2025, «Матч ТВ» не сможет транслировать матчи Лиги чемпионов, так как у канала возникли сложности с приобретением телеправ у УЕФА на показ еврокубков. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ожидается, что со следующего сезона игры Лиги чемпионов в России будут показаны на Оkko.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». Финал текущего розыгрыша турнира должен состояться 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».