Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «красно-синими» и «Сочи» (2:2).

«Я не знаю, в чем сейчас беда ЦСКА. Я же не внутри клуба нахожусь. Там давно другие люди, чужим мнением они не интересуются. Чем они там заняты, о чем думают - непонятно. Видимо, думают, что сами все лучше всех знают. Но пока не особо получается», - сказал Костылев.

После ничейного результата «Сочи» набрал 14 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (34) находится на четвертой строчке.