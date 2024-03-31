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Костылев отреагировал на ничью ЦСКА в Сочи эксклюзив

31 Марта 2024 • 13:30 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «красно-синими» и «Сочи» (2:2).

«Я не знаю, в чем сейчас беда ЦСКА. Я же не внутри клуба нахожусь. Там давно другие люди, чужим мнением они не интересуются. Чем они там заняты, о чем думают - непонятно. Видимо, думают, что сами все лучше всех знают. Но пока не особо получается», - сказал Костылев.

После ничейного результата «Сочи» набрал 14 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (34) находится на четвертой строчке.

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