«Очень интригующая игра. У «Краснодара» новый тренер и новая мотивация. «Локомотив» опробует на себе измененный «Краснодар». Все в равных условиях, у меня даже нет определённой картины игры перед глазами. Понятно, что это будет увлекательный матч. Если «Локомотив» потеряет очки, то утратит эмоциональный подъём. У «Краснодара» же нет права на ошибку, команде некуда отступать», – сказал Игнатьев.