Мансилья и Вера - в старте «Оренбурга» на матч с «Факелом»

В поединке 22-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на своем поле встретится с «Оренбургом». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин, Якимов, Марков, Максимов.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Перед сегодняшним поединком «Факел» с 25 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», в свою очередь, набрал 19 очков и находится на 14-й позиции.