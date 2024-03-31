Бушманов назвал игрока, которого не хватает «Спартаку» для голов

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал ничью в матче между «красно-белыми» и «Уралом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Спартаку» в матче с «Уралом» не хватило завершения, нестандартных действий и хладнокровия в завершающей стадии. Команде, в том числе, не хватило Промеса, чтобы отметиться голами», - передает слова Бушманова «Чемпионат».

После 21 матча спартаковцы набрали 32 балла и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Урал» с 20 очками идет 13-м.