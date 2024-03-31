«Промес - разносторонний футболист, который в сложные моменты может в одиночку решить матч. Сейчас «Спартаку» некем заменить Квинси, отсюда и такая блеклая игра в атаке, хотя в команде есть Зиньковский и Соболев. Да, Александр хорошо ведет верховую борьбу, а у Антона есть отдельные сильные стороны. Но Промес сочетает в себе все необходимые элементы. Конечно, он подвёл команду в весенней части», - сказал Бояринцев.