Гришин: «Сочи» переиграл ЦСКА»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин высказался о вчерашнем поединке между «армейцами» и «Сочи». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Сочи» сильно прибавил с Морено, плюс команда взяла новых игроков. Я вижу у команды хороший испанский футбол. Обидно за эту ничью, но если говорить откровенно, то «Сочи» переиграл ЦСКА», - передает слова Гришина «Чемпионат».

Несмотря на вчерашнюю ничью, сочинская команда с 14 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата России. Что касается ЦСКА, то московский коллектив набрал 33 очка и занимает четвертое место.