Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-зелёными» и «Краснодаром».
«Две интересные команды. Интересные и по составу, и по задачам. Конечно, оба клуба неудачно стартовали этой весной. Жду открытый футбол и много моментов. «Быкам» уже нечего терять. Их устроит либо первое место, либо никакое. У нас сейчас есть только первое место», – сказал Сенников.
Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Бан пользователя