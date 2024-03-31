«Две интересные команды. Интересные и по составу, и по задачам. Конечно, оба клуба неудачно стартовали этой весной. Жду открытый футбол и много моментов. «Быкам» уже нечего терять. Их устроит либо первое место, либо никакое. У нас сейчас есть только первое место», – сказал Сенников.