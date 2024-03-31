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Агент Рахмановича: «Мы общаемся с клубами, но пока всё слишком далеко от конкретики»

31 Марта 2024 • 12:00 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
06.04 14:00

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, высказался о будущем боснийского футболиста.

По словам агента, Рахманович болезненно воспринял новости о теракте в «Крокус Сити Холле», однако произошедшее никак не повлияет на его планы.

«Мы работаем, общаемся с клубами, но пока всё слишком далеко от конкретики. Рано говорить, останется он на следующий сезон в «Крыльях» или нет, но у Амара контракт с клубом, его будущее в их руках», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рахманович провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт 29-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Крылья Советов Младен Ратковица Амар Рахманович ещё теги

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