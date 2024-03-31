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Дьяков - о форварде «Спартака»: «Дай бог, один-два гола забьёт»

31 Марта 2024 • 11:56 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о новичке «Спартака» - нападающем Манфреде Угальде.

«Наконец-то супертрансфер Угальде был на замене. Очевидно, что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. Дай бог, он один или два гола забьет - уже хорошо», - передает слова Дьякова «РБ Спорт».

Во вчерашнем матче против «Урала» Угальде появился на поле во втором тайме. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, что нападающий перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро.

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