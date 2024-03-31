Радимов - об игроке «Динамо»: «Про него либо хорошо, либо ничего»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в недавнем поединке против «Ростова» в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча завершилась крупным поражением «бело-голубых» со счетом 1:4.

«Лещук (многие ждали, я знаю) – тут вообще все просто: про него либо хорошо, либо ничего», - гласит сообщение Радимова в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лещук провел десять поединков, в которых пропустил 11 мячей. «Динамо» после поражения имеет 38 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.