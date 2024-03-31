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Смородская сделала прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»

31 Марта 2024 • 11:25 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем поединке между «железнодорожниками» и «Краснодаром» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень сложно говорить об этом матче. Что «Локомотив» сейчас выглядит неважно, что «Краснодар». Поэтому, мне кажется, эта игра завершится ничьей», - передает слова Смородской «Матч ТВ».

В преддверии матча «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» находится на второй позиции. В случае победы «быки» обгонят петербургский «Зенит», который оступился в Самаре.

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Евро-Футбол.Ру,
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