Каштанов: «Почему Ганчаренко должен нас мотивировать? Мы получаем зарплату»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

По мнению футболиста, екатеринбуржцы провели хороший матч, сыграв организованно как в обороне, так и в атаке.

Кроме того, Каштанов выразил мнение, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко не обязан мотивировать своих подопечных.

«Почему он (Ганчаренко) нас должен мотивировать?! Мы сами себя должны настроить. Мы получаем зарплату», — цитирует Каштанова Sport24.

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 21 проведённом матче.