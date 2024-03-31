Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство.

«С Паршивлюком чемпионом тяжело будет стать», – сказал Воробьёв.

В матче 22-го тура чемпионата России «Динамо» на «ВТБ Арене» принимало «Ростов». Подопечные Марцела Лички сенсационно потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. После этой неудачи «бело-голубые» с 38 набранными баллами находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.