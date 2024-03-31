Зарема раскрыла, кто является Богом для Абаскаля

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на вчерашние слова главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Какой Бог подсказывает Абаскалю состав? Думаю, так Жданова и Матыцина еще никто не называл. В этом весь секрет, почему у Абаскаля такой кредит доверия», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе расписал мировую с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
После этого поединка «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
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