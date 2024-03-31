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Мостовой: «Если будет время, съезжу к Юрану на стажировку»

31 Марта 2024 • 11:05 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной стажировке в «Пари НН» у Сергея Юрана.

Напомним, ранее главный тренер нижегородской команды Юран заявил, что если Мостовой захочет приехать к нему на стажировку, то может это сделать.

«Дают время — когда хочешь, тогда едешь. С Серёгой у нас нормальные отношения. Будет время — съезжу. Не будет — не поеду», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 21 проведённого матча «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Отметим, что Юран возглавляет нижегородцев с апреля прошлого года, ранее он работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Балтике», «Сибири» и «Шиннике».

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Сергей Юран Александр Мостовой Пари НН ещё теги

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