Фидлер: «Какой бы ни был «Спартак», он всегда остаётся «Спартаком»

Начальник «Урала» Артём Фидлер высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором екатеринбургская команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).

Фидлер похвалил соперника, отметив, что за «красно-белых» выступает много сильных исполнителей, которые показывают хорошую игру.

«Какой бы ни был «Спартак», он всегда остаётся «Спартаком». У них хорошая команда, хорошие исполнители», — цитирует Фидлера «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, сумев набрать 20 очков в 21 матче. «Спартак», в свою очередь, расположился на пятой строчке с 32 баллами в своём активе.