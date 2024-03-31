«Думаю, это матч тура. «Краснодар» борется за призы, «Локомотив» еще может включиться в борьбу за топ-3. Вывеска очень яркая. Надеюсь, игра будет такой же. Интересно, кто наберет очки в этом противостояния. Тут важнее не характер игры, а ее результат. В этой паре нет явного фаворита. Интересно, как футболисты проявят себя на поле», – сказал Булыкин.