Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-зелёными» и «Краснодаром».
«Думаю, это матч тура. «Краснодар» борется за призы, «Локомотив» еще может включиться в борьбу за топ-3. Вывеска очень яркая. Надеюсь, игра будет такой же. Интересно, кто наберет очки в этом противостояния. Тут важнее не характер игры, а ее результат. В этой паре нет явного фаворита. Интересно, как футболисты проявят себя на поле», – сказал Булыкин.
Матч пройдет на «РЖД Арене» 31 марта, начало запланировано в 19:30 мск.
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