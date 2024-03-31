Бонгонда назвал проблему в игре «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о выступлении команды после зимнего перерыва.

«Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда. Всё, что нам остаётся делать, - продолжать работать», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Стоит отметить, что после возобновления матчей в России «красно-белые» дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих матчах команда не забила ни одного мяча.

После 21 поединка «Спартак» с 32 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.