Кто из известных российских тренеров сидит без работы

В настоящее время российские клубы стали больше доверять отечественным специалистам. Несмотря на это, многие известные тренеры продолжают сидеть без работы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, кто из известных наставников сейчас не имеет работы.

Станислав Черчесов (60 лет)

Бесспорно, это лучший отечественный тренер последних лет. В сезоне-2015/16 Черчесов возглавлял польскую «Легию», с которой оформил золотой дубль. В августе 2016 года Черчесов встал у руля сборной России и руководил национальной командой до лета 2021 года. Под его руководством сборная добилась лучшего в своей истории результата на чемпионате мира – 2018. Напомним, на домашнем мундиале команда добралась до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграла Хорватии. Далее в карьере Черчесова был венгерский «Ференцварош» (2021-2023), с которым он за полтора года выиграл три трофея.

Дмитрий Аленичев (51 год)

Тренерская карьера Аленичева началась очень успешно. С 2010 по 2011 год он возглавлял юниорскую сборную России, после чего оказался в тульском «Арсенале». На тот момент команда была любительской и выступала в третьем дивизионе, но уже в сезоне-2012/13 «Арсенал» получил лицензию для участия в ПФЛ (ныне Вторая лига). В первом же сезоне подопечные Аленичева с большим отрывом заняли первое место и вышли в ФНЛ (ныне Первая лига). По итогам кампании «Арсенал» финишировал вторым и получил путёвку в РПЛ. В концовке сезона стало известно, что следующим летом Аленичев возглавит «Спартак». Для легенды «красно-белых» это была работа мечты, к которой он, к сожалению, оказался не готов. На протяжении всего сезона-2015/16 «Спартак» демонстрировал неубедительную игру, потерпев при этом целых десять поражений. От увольнения Аленичева спас финальный отрезок, в ходе которого команда перестроила игру, что позволило набрать 13 очков в шести последних турах и выйти в квалификацию Лиги Европы. Однако в третьем отборочном раунде «Спартак» вылетел от кипрского АЕКа и Аленичев покинул клуб по собственному желанию. С 2017 по 2019 год специалист работал в «Енисее». С ходу Аленичев вывел красноярский клуб в РПЛ, но по итогам следующего сезона занял последнее место в элитном дивизионе и был уволен.

Юрий Сёмин (76 лет)

Ветеран отечественного тренерского цеха. У Сёмина получилась потрясающая карьера, в ходе которой он выиграл большое количество трофеев вместе с московским «Локомотивом». Сёмин четыре раза приходил в стан «красно-зелёных» в качестве тренера и всегда давал результат. Последним местом работы Сёмина был «Ростов», в котором он продержался всего полтора месяца, пока Валерий Карпин временно покидал клуб из-за работы в сборной России. Сёмин руководил дончанами в семи матчах, в которых «Ростов» одержал всего одну победу. С сентября 2021 года Сёмин сидит без работы и уже вряд ли вернётся к любимому делу в силу своего возраста.

Игорь Черевченко (49 лет)

Черевченко лихо начал тренерскую карьеру, оказавшись сразу в «Локомотиве». С 2008 по 2014 год он был помощником главного тренера, в сентябре 2014 года стал исполняющим обязанности наставника команды, но спустя месяц снова вернулся к должности помощника. Очередной шанс Черевченко предоставили в мае 2015 года, когда он вновь получил приставку «и.о.», а в июне возглавил «железнодорожников». В сезоне-2015/16 «Локомотив» финишировал шестым и не попал в еврокубки, после чего Черевченко был уволен. Далее в карьере тренера были «Балтика», тульский «Арсенал», «Химки» и таджикистанский «Истиклол», который он покинул месяц назад. Не так давно в СМИ появилась информация, что Черевченко может заменить Олега Кононова в «Торпедо» и покинуть список безработных специалистов.

Спартак Гогниев (43 года)

Новоиспечённый специалист, уже оставивший яркий след в российском футболе. Пресс-конференции и интервью Гогниева – это отдельный вид искусства, а чего стоят эмоциональные празднования тренера голов его команды! Тренерский путь Гогниева начался в декабре 2018 года во владикавказском «Спартаке», но уже ближайшим летом его заприметила «Алания». Вместе с Гогниевым команда демонстрировала классный футбол, но так и не смогла выбраться в РПЛ – сначала из-за проблем со стадионом, а затем – по спортивному принципу. Главным достижением Гогниева в «Алании» можно считать победу над «Зенитом» в четвертьфинальном матче Кубка России. Следующим клубом в карьере Гогниева стали «Химки», которые он возглавил в сентябре 2022 года. Однако в подмосковном клубе тренер полностью провалился. За время нахождения Гогниева у руля «Химок» команда в 19 матчах одержала всего одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Стоит сказать, что пять из этих поражений были с крупным счётом. В начале апреля 2023 года Гогниев был уволен и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Курбан Бердыев (71 год)

Ещё один ветеран тренерского цеха в России. За плечами Бердыева огромный опыт, но в отличие от Сёмина, он готов продолжать работать. Первый российский клуб в карьере Бердыева — «Рубин». В казанский клуб тренер пришёл в 2001 году и спустя два года вывел его в РПЛ. В первом же сезоне Бердыев привёл «Рубин» к бронзовым медалям, а в 2008 и 2009 годах команда дважды стала чемпионом страны. Кроме того, в сезоне-2011/12 клуб выиграл Кубок страны. Нельзя не отметить выступления «Рубина» в Лиге чемпионов, когда казанцы в двух матчах против «Барселоны» набрали четыре очка, одержав победу на «Камп Ноу»! В декабре 2014 года Бердыев перебрался в «Ростов» и рулил командой полтора года, с которой заработал серебро РПЛ и снова неплохо погремел в Лиге чемпионов, обыграв «Баварию». После этого в карьере Бердыева был снова «Рубин», затем «Кайрат», иранский «Трактор», «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Успеха специалист добился только в последнем клубе, заняв первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам осеннего отрезка. Минувшей зимой Бердыев неожиданно для всех покинул клуб и сейчас сидит без работы.

Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще

Дмитрий Миляев