Умяров объяснил, почему «Спартак» не победил «Урал»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о вчерашнем поединке против екатеринбургского «Урала» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«В матче с «Уралом» не получилось забить. Это то, что сразу бросается в глаза. Не хватило спокойствия в завершающей стадии. Моментов было достаточно, чтобы забить, как минимум, один мяч», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После вчерашнего поединка «Спартак» набрал 32 балла и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.