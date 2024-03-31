Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров объяснил, почему «Спартак» не победил «Урал»

31 Марта 2024 • 10:31 Комментировать (1)

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о вчерашнем поединке против екатеринбургского «Урала» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«В матче с «Уралом» не получилось забить. Это то, что сразу бросается в глаза. Не хватило спокойствия в завершающей стадии. Моментов было достаточно, чтобы забить, как минимум, один мяч», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После вчерашнего поединка «Спартак» набрал 32 балла и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Наиль Умяров ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
svk
31 Марта 2024 в 10:34
Так надо уметь бить по воротам , а не пасы вратарю соперника отдавать
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.03.24 в 14:00
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.04 3.50 3.40
Видео
31.03.24 в 16:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Если будет время, съезжу к Юрану на стажировку»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказал мнение о матче «Локомотив» - «Краснодар» эксклюзив
10:52 · Россия. Премьер-лига
Фидлер: «Какой бы ни был «Спартак», он всегда остаётся «Спартаком»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда назвал проблему в игре «Спартака»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Кайо не было проблем ни с одним тренером, включая Мусаева»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Умяров объяснил, почему «Спартак» не победил «Урал» 1
10:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Я бы поверил в то, что Абаскаль выбирает состав при помощи приложения» 3
10:21 · Россия. Премьер-лига
Кулаков оценил ничью в матче со «Спартаком»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев может возглавить клуб Второй лиги
10:10 · Россия. Премьер-лига
Мележиков — о словах Абаскаля про Бога: «Мне сложно разгадать этот ребус»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Матч со «Спартаком» покажет, готово ли «Динамо» бороться за призовые места» эксклюзив
09:59 · Россия. Премьер-лига
Помазун отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Мележиков — о безголевой серии «Спартака»: «Промеса не хватает»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда игрок «Крыльев Советов» Гарре вернётся в строй
09:30 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил шансы «Динамо» на чемпионство эксклюзив
Все новости
Рекомендуем