Дьяков: «Я бы поверил в то, что Абаскаль выбирает состав при помощи приложения»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» заявил, что выбирать стартовый состав команды ему помогает Бог.

Эксперт предположил, что испанский специалист выбирает состав с помощью специального приложения.

«Я бы не стал серьёзно к ней (цитате) относиться. Наверное, сарказм здесь всё-таки присутствует. Может, у него есть приложение рандома. В это я бы поверил», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В 21 проведённом матче чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка и расположился на пятом месте турнирной таблицы. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на девять баллов.