«О чемпионстве «Динамо» речи быть не может. С такой игрой команда в призеры не попадет. Игру часто просто некем усиливать. Выйдет Грулев, пробьет раз. Но это не человек, который умеет спасать и решать вопросы. Да, свой игрок. Неплохой. Но пока никак не прибавляет и не реализует тот потенциал, который есть. Грустно и печально, но факт. Вывод один – надо грамотно тренироваться. В волевом плане команда тоже не выдающаяся. Нет стержня», – сказал Колосков.