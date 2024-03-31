Кулаков оценил ничью в матче со «Спартаком»

В рамках 22-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на выезде сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0). Своим мнением по этому поединку поделился защитник гостей Денис Кулаков.

«Ничья со «Спартаком» даст положительные эмоции и эффект в раздевалке «Урала». У нас затянулась неудачная серия и поэтому одно очко на выезде со «Спартаком» - хороший результат», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После 21 поединка чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал», в свою очередь, с 20 баллами находится на 13-й строчке.