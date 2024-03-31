Бояринцев может возглавить клуб Второй лиги

Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев один из кандидатов на пост главного тренера «Ротора».

Напомним, что последним местом работы 46-летнего специалиста был «Сокол», который он покинул в ноябре прошлого года, передает «ФНЛ с Ильевым».

Кроме того, руководство волгоградского клуба рассматривает варианты с Игорем Меньщиковым («Тюмень»), Михаилом Беловым («Калуга») и Сергеем Жуковым (экс-«Волга», «Томь»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».

После четырёх матчей «Ротор» идет третьим во Второй лиге А (группа «Золото»).