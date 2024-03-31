Мележиков — о словах Абаскаля про Бога: «Мне сложно разгадать этот ребус»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слова главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который перед игрой 22-го тура РПЛ против «Урала» заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог.

«Думаю, слова Абаскаля неправильно интерпретировали. Наверное, он имел ввиду, что состав команды не зависит от желаний СМИ или блогеров. Мне сложно этот ребус разгадать!» — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч «Спартака» и «Урала» завершился нулевой ничьёй. На сегодняшний день «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 проведённом матче.