Помазун отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», прокомментировал информацию об имеющемся к себе интересе со стороны «Спартака».

Помазун признался, что читал новости об интересе «красно-белых» в телеграме, однако вопрос о своём будущем он планирует рассматривать только летом.

«Летом будем смотреть, потому что уже хочется поехать играть в команду из топ-пять РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы дальше расти», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 24 матча, в которых пропустил 37 голов и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего вратаря в 2,5 миллиона евро.