Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

- «Динамо» можно забывать о чемпионстве?

- Отрыв от первого места все равно не такой большой. Всего несколько очков до «Зенита». Для «Динамо» сейчас самое главное – не терять свои очки. Тем более календарь очень сложный. Игра с Хабаровском на Кубок, а потом матч со «Спартаком». Думаю, многое решится как раз в игре с «красно-белыми». Этот матч покажет, готова команда бороться за призовые места или нет.

- Потом встречи с «Уралом» и «Пари НН».

- Эти команды тоже не подарок. Они борются за выживание, у них своя мотивация. Простых игр не будет.

- Остается надеяться на топ-3?

- Если будут показывать футбол, который показывали в игре с «Ростовом», то и из тройки могут вылететь. Тем более там ЦСКА и «Локомотив» на пятки наступают.