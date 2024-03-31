Стало известно, когда игрок «Крыльев Советов» Гарре вернётся в строй

Стало известно, когда нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре вернётся в строй после травмы.

«Гарре уже тренируется с командой. Уверен, что на следующей неделе он будет полностью готов», — приводит слова представителя аргентинского игрока Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

В 21 матче текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» набрали 30 очков и расположились на седьмой строчке турнирной таблицы. От тройки лидеров самарцы сейчас отстают на восемь баллов.