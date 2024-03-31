«Конечно, команде надо двигаться вперед и до последнего хвататься за возможность стать чемпионом. «Зенит» еще может споткнуться и создать спад. Объективности ради надо сказать, что «сине-бело-голубые» не допустят большой спад. Отрыв уже существует. У «Зенита» достаточно ресурсов, чтобы забрать шестое чемпионство подряд. В любом случае мои слова подтвердит или опровергнет только последний тур», – сказал Игнатьев.