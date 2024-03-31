Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство.
«Конечно, команде надо двигаться вперед и до последнего хвататься за возможность стать чемпионом. «Зенит» еще может споткнуться и создать спад. Объективности ради надо сказать, что «сине-бело-голубые» не допустят большой спад. Отрыв уже существует. У «Зенита» достаточно ресурсов, чтобы забрать шестое чемпионство подряд. В любом случае мои слова подтвердит или опровергнет только последний тур», – сказал Игнатьев.
После 21 поединка «Динамо» с 38 баллами занимает третье место в таблице Премьер-лиги.
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