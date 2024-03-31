Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы команд в чемпионской гонке.
«Думаю, чемпионом все же станет «Зенит». Почему? Команда только усилилась, старые игроки оттуда вообще не ушли. За последнее время клуб покинул только Малком, остальные остались в Санкт-Петербурге. «Зенит» – сильнейшая команда лиги по подбору игроков. Только сам «Зенит» может поставить себе подножку. Конкуренты же тоже будут терять очки. Так что я верю в чемпионство «сине-бело-голубых», – сказал Силкин.
После 21 матча «Динамо» с 38 очками занимает третье место в таблице РПЛ, а «Зенит» (41) идет первым.
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