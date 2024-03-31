Быстров прокомментировал ничью «Зенита» в Самаре

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о вчерашнем матче против самарских «Крыльев Советов». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Играл «Зенит» очень расслабленно. Если команда хочет обыгрывать соперника, то это нужно делать увереннее. «Зенит» должен был брать три очка, так что этот результат - потеря», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
После вчерашнего матча «Зенит» с 41 очком продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым «Краснодар» на два балла.
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