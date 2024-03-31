Мостовой: «В «Спартак» давно не верю»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об игре «красно-белых».
«Я в «Спартак» давно не верю. Клуб в меня не верит, так что мне зачем это делать. Я-то болельщиком никогда не было, я - футболист. Смотрю на игру чисто профессионально», - передает слова Александра «РБ Спорт».
В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем стадионе встречался с екатеринбургским «Уралом». Матч завершился вничью со счетом 0:0. После этого поединка команда Гильермо Абаскаля с 32 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
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