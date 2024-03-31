Пименов предположил, какое место займёт «Спартак» в РПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Руслан Пименов предположил, на каком месте финиширует «Спартак» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» займет седьмое-восьмое место. Выше, что ли? Кем?» - приводятся слова эксперта в социальных сетях журналиста Сергея Егорова.

В последнем матче «Спартак» на своем поле принимал екатеринбургский «Урал». Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась вничью со счетом 0:0.

После 21 сыгранного матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 балла и находятся на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.