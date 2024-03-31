Президент «Урала»: «Ничья со «Спартаком» - справедливый результат»

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала», в разговоре с журналистами высказал мнение о вчерашнем противостоянии с московским «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Справедливый результат. В нашем положении нужно набирать больше очков. Но имеем то, что имеем. Закономерный исход встречи», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0. После этого матча «Урал» набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Спартак» (32) находится на шестой строчке.