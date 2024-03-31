Бубнов назвал точный счёт в матче «Рубин» - «Ахмат»

В очередном матче 22-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Об этом противостоянии высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.
«0:0. Проигрывать клубу из Грозного нельзя. У гостей сыгранная защита, со средней линией всё в порядке, да и с атакой тоже. Но не думаю, что они смогут победить в Казани», - приводит слова эксперта Sportbox.
Матч «Рубина» и «Ахмата» состоится на стадионе в Казани сегодня, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают девятое место в таблице, а гости – 12-е.
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