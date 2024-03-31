Бышовец назвал компонент, которого не хватило «Зениту» для победы в Самаре

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о вчерашнем поединке 22-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Зениту» не хватило скорости для победы. Футболистам было тяжело показать свои индивидуальные качества по такой игре. Ничья - приобретение для «Крыльев» и потеря для «Зенита», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После этого поединка петербургский клуб набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Крылья Советов» с 30 баллами находятся на седьмой строчке.